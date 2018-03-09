Altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek...

Altın fiyatlarının haftanın son gününde kaç liradan işlem gördüğü merak konusu oldu. Yatırımcısının gözbebeği olan çeyrek altın Kapalıçarşı'da ne kadardan satılıyor? İşte altın fiyatlarındaki güncel durum ve uzman yorumları....

