Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek ise...

Altın fiyatlarının haftaya nasıl başladığı merak konusu oldu. Yatırımcısının gözbebeği olan gram altın kaç liradan işlem görüyor? Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor? İşte piyasalara dair güncel bilgiler...

Altın fiyatlarının yeni haftada nasıl olacağı merak ediliyor. Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta altının gramı 161,95 liradan çeyrek fiyatları ise 264,84 liradan alıcı buldu. Dalgalanmaların yaşiandığı altın piyasasındaki güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.