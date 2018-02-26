Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek ise...

Altın fiyatlarının yeni haftada nasıl olacağı merak ediliyor. Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta altının gramı 161,95 liradan çeyrek fiyatları ise 264,84 liradan alıcı buldu. Dalgalanmaların yaşiandığı altın piyasasındaki güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 161,8 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle 162 liranın üzerine çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 161,9 liradan kapattı.
Gram altın, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 161,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.084 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.323 dolardan işlem görüyor.