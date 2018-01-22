Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları kaç liradan işlemde? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatlarına dair güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

Yatırımcılar yeni haftaya merakla başladı. Sabahın ilk saatlerinde araştırılmaya başlanan altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta gram 1,45% yükselişle 163,33 liradan, çeyrek ise 0,69% yükselişle 266,07 liradan değer buldu. Yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftada ne kadar olacak?

Perşembe günü 160,39 liraya kadar gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesini gören altının gramı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 1,1 azalışla 161 liranın hemen altından tamamladı.

Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 161,9 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.082 liradan satılıyor.