Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Gibi pek çok sorunun cevabı haberimizde yer alıyor. Yatırımcısının merak ettiği altın piyasasına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

Altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusunun yanıtını paylaştık. Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 259,55 liradan gram ise 158,94 liradan alıcı buldu. İşte sürekli dalgalanma halinde olan altın piyasasına dair güncel bilgiler...

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 159 liranın hemen altında dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 158,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün açılışta yatay bir seyir izlemesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 158,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor.

Bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,13 değer kaybıyla 1.318,4 dolardan işlem görüyor.