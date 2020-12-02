Altın fiyatları (gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın) ne kadar oldu? Altın ne olacak, analistler yorumladı…

Altın fiyatları haftanın üçüncü gününde de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altındaki hareketlik devam ediyor, gram altın bugün 453 liradan işlem görüyor. Aralık ayında altının nasıl devam edeceği ise merak ediliyor. 2 Aralık 2020 tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın 458 liradan açılış yaptı. Ons altın da bin 808 dolardan işlem görüyor. Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın iç piyasada 458 liradan satılıyor. Çeyrek altın 747 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını da 3 bin 66 liradan işlem görüyor. Altının onsu bin 808 dolar civarında seyrini sürdürüyor.

ALTIN NE KADAR OLDU?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.051,10

SATIŞ: 3.079,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.041,00

SATIŞ: 3.087,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,97

SATIŞ: 429,98

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.931,08

SATIŞ: 2.988,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.485,5

SATIŞ: 1.509,80

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

"Ons altın 1764 destek bölgesinden gelişen tepki alımlarıyla dün gün içerisinde 1800 bandı üzerine yükseldi.

Teknik açıdan bakıldığında, siyah alçalan trend çizgisi ve 1819 direnç bölgesi sınırına dayanan değerli madende bu bölgenin yukarı kırılması ve üzerinde kalıcılık yakalanması halinde 1840 ve 1863 teknik seviyeleri gündeme gelebilir.

Diğer yandan bu bölgeden olası yaşanabilecek düşüşlerde ise 1764 desteği öncesi 1800 bandı ara destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1802-1764-1745

Dirençler: 1819-1840-1863"

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:

"Dünkü işlem gününe alım ağırlıklı başlayan değerli metalde gün içerisinde 1817 dolar seviyesine kadar çıkıldıktan sonra 1815 civarından güçlü bir pozitif kapanış gördük.

Yeni güne ise kısmen satıcılı başlayan emtiada, şu an için 1809 dolar civarında fiyatlama oluşmuş durumda. Günün devamında, bu yöndeki işlemlerin de devam etmesi halinde 1806, 1802, 1795 ve 1784 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Yeniden oluşabilecek alıcılı işlemlerde ise 1815, 1823 ve 1840 direnç seviyeleri sırasıyla izlemeye alınabilir."

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi:

"Son zamanlarda Kovid19 virüsüne karşılık yapılan aşı çalışmalarına yönelik gelen iyimser haber akışları altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden olmuştu. Öyle ki altın 3 haftadır üst üste haftalık kayıplar yaşamıştı. İçerisinde bulunduğumuz haftada ise bu süreç son buldu ve altında toparlanma hareketleri gerçekleşti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın politika yapıcılara Amerika’da ekonominin hala kırılgan olduğunu ve aşıdaki son gelişmelere rağmen belirsizliğin devam ettiğini açıklaması yatırımcılarında dikkatini ABD’nin ekonomik durumuna çevirmesine neden oldu. Bununla beraber doların zayıf bir performans sergilemesi altında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu. Gün içerisinde piyasalar Amerika kanadından gelecek olan ADP özel sektör istihdam verisini takip edecek. Veri TSİ 16:15’te açıklanacak.

Ardından 18:00’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması izlenecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1819.39 – 1847.91 – 1875.60 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1800.90 – 1765.51 – 1742.86 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."

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