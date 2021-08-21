Altın fiyatları flaş beklenti! Güçleniyor!

FED toplantı tutanakları sonrasında gram altın dolardan destek buldu. Günü haftayı bir yükselişle kapatan gram altın, ons altından destek buluyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken yatırımcı da altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Uzmanlar gram altında yükseliş hareketinin devam etmesi halinde 492.00 seviyesi güçlü direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 21 Ağustos 2021 altın fiyatlarında son durum...
ALTINDA SON DURUM NE? 21 AĞUSTOS 2021 ALTIN FİYATLARI
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
486,15 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 486,23 liradan, 3 bin 229 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 277 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 213 liradan alınan tam altın 3 bin 294 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.553 liradan alınan yarım altın 1.593 liradan ve 779 liradan alınan çeyrek altın 796 liradan satılıyor.