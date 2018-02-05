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Altın fiyatları düşüşte! Kapalıçarşı güncel çeyrek altın fiyatları...

05 Şubat 2018 Pazartesi - 7:15 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 7:15

Altın fiyatları düşük seyrediyor. Yatırımcısının merakla takip ettiği çeyrek altın Kapalıçarşı'da bugün ne kadar? Haftanın ilk gününde oldukça merak edilen altın fiyatlarına dair güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.


Altın fiyatları haftanın son gününde yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta gram -0,30% düşüşle 161,46 liradan çeyrek altın ise -0,15% düşüşle 263,75 lirada alıcı buldu. Peki 5 Şubat Pazartesi günü altın fiyatlarında nasıl bir değişim yaşanacak?

 
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 162,4 lira seviyesinde dengelendi. 
 
Dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 162,0 liradan tamamladı.
 
Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 162,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor.
 
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,18 azalışla 1.347,3 dolardan işlem görüyor.

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