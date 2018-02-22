Altın fiyatları düşüşe geçti! Kapalıçarşı'da çeyrek altın...

Altın fiyatları düşüşe geçti. Yatırımcısını üzen bu durum ne kadar sürecek? Sürekli dalgalanma yaşayan altın fiyatlarında son rakamlar neler? Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları kaç liradan alıcı buluyor. İşte tüm detaylar...

Altının gram fiyatı düşüyor. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatlarında güncel durum ve yorumlar neler? Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram -0,78% düşüşle 161,25 liradan çeyrek altın ise -0,53% azalışla 265,21 liradan alıcı buldu.

Altının gramı dün güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 161,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,14 azalışla 162,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 161,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.328 dolardan işlem görüyor.

Altının kilogramı 161 bin 800 liraya geriledi