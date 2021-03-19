- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Altın fiyatları düştü! Altın fiyatları 19 Mart 2021: Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları düştü! Altın fiyatları 19 Mart 2021: Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?
19 Mart 2021 Cuma - 9:04 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 9:04
Merkez Bankası faiz kararı sonrası altının durumu yakından takip edildi. Haftanın son işlem günü 19 Mart’ta altın fiyatlarında dolar kuru ve ons altın etkisiyle sert düşüş yaşadı. İç piyasadaki altın türleri de faiz kararının etkisiyle düşüş yaşadı ve eşik seviyelerine yaklaştı. Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin küresel pay ve emtia piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu belirtiyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? İşte 19 Mart 2021 altın fiyatları…
Altın fiyatları, Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından en çok araştırılan konuların başını çekti. Yatırımlar altın fiyatlarını takip ediyor. Piyasaların son işlem gününde dolar kuru ve ons altın kaynaklı değişimler altın fiyatlarında iniş çıkışlara neden oldu. FED faiz kararı ve Merkez Bankası faiz kararlarından sonra ise altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. İşte altın fiyatları 19 Mart 2021…
ALTIN FİYATLARI 19 MART 2021
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.732,31 dolar
Satış: 1.733,50 dolar
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 408,47 lira
Satış: 408,55 lira
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 668,57 lira
Satış: 677,42 lira
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.764,00 lira
Satış: 2.701,00 lira
ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI