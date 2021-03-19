Altın fiyatları düştü! Altın fiyatları 19 Mart 2021: Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altının durumu yakından takip edildi. Haftanın son işlem günü 19 Mart’ta altın fiyatlarında dolar kuru ve ons altın etkisiyle sert düşüş yaşadı. İç piyasadaki altın türleri de faiz kararının etkisiyle düşüş yaşadı ve eşik seviyelerine yaklaştı. Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin küresel pay ve emtia piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu belirtiyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? İşte 19 Mart 2021 altın fiyatları…

Altın fiyatları, Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından en çok araştırılan konuların başını çekti. Yatırımlar altın fiyatlarını takip ediyor. Piyasaların son işlem gününde dolar kuru ve ons altın kaynaklı değişimler altın fiyatlarında iniş çıkışlara neden oldu. FED faiz kararı ve Merkez Bankası faiz kararlarından sonra ise altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. İşte altın fiyatları 19 Mart 2021…

ALTIN FİYATLARI 19 MART 2021

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.732,31 dolar

Satış: 1.733,50 dolar

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 408,47 lira

Satış: 408,55 lira

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 668,57 lira

Satış: 677,42 lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.764,00 lira

Satış: 2.701,00 lira

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