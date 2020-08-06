Altın fiyatları düşer mi? 6 Ağustos canlı, anlık gram, çeyrek, yarım, tam aldın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları 6 Ağustos!

Altının gram fiyatı, 468 lira ile rekor seviyeye çıkmasının ardından 467 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 liradan, cumhuriyet altını 3.135 liradan satılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Dün 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü yüzde 0,9 değer kazancıyla tamamlayan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı. Peki, altın fiyatları düşer mi? İşte 6 Ağustos canlı, anlık gram, çeyrek, yarım, tam, altın fiyatları ne zaman?

Çeyrek altın 800 TL bandına ilerliyor. Dolar gibi rezerv paralara olan güvenin azalması altının ons fiyatını 2000 doların üzerine taşırken çeyrek altının fiyatını da 800 TL'ye yükseltti. Ons altın, saat 10.30 itibarıyla 2.050 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 468 lira ile rekor seviyeye çıktıktan sonra şu dakikalarda 467 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 767 lira, cumhuriyet altını 3.135 liradan satılıyor. Altın fiyatları düşer mi? 6 Ağustos canlı, anlık gram, çeyrek, yarım, tam, ata aldın fiyatları ne zaman? Altın fiyatları 6 Ağustos!

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? (ONS ALTINDA 2.060 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA)

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS

ONS fiyatın yükselmesiyle gram altın 6 Ağustos perşembe günü alış fiyatı 464 TL olarak belirlendi.

Gram altın alış fiyatı 464 TL, SATIŞ 465 TL'dir.

Çeyrek altın alış fiyatı 749, satış 764 TL'yi bulmaktadır.

Yarım altın: 1.570 lira

Cumhuriyet altını: 3.117 lira

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