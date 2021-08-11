Altında sert düşüş! Yatırımcılar için kritik uyarı!

Altındaki beklenmedik düşüş hareketi yatırımcıları harekete geçirdi. Dolar TL kurundaki yukarı yönlü eğilime rağmen ons altındaki düşüş gram altın fiyatını aşağı yönlü baskı altında bırakıyor. Yatırımcı, “Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?" sorularını merak ediyor. Peki, Altın fiyatları düşecek mi? Tam altın ne kadar? Çeyrek kaç lira? Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos canlı ve güncel altın fiyatları...

Son günlerde altın fiyatları bir süredir devam ettiği durgun grafiğini bozmuş ve düşüşe geçmişti. ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişin ardından sert geri çekilen Ons Altın ile Gram Altın’daki değer kaybı devam ediyor.

Döviz kurunda görülen yukarı yönlü hareketle birlikte hafif yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 490 ve 500 TL direnç seviyeleri takip edilecek. Peki, Altın fiyatları düşecek mi? Tam altın ne kadar? Çeyrek kaç lira? Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos canlı ve güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? ALIŞ: 781,00 SATIŞ: 796,00 GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? ALIŞ: 480,20 SATIŞ: 480,46

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 434,79

SATIŞ: 465,61

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.164,00

SATIŞ: 3.236,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.208,00

SATIŞ: 3.257,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.093,55

SATIŞ: 3.154,51

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.561,00

SATIŞ: 1.592,00