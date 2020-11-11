Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak, analistler değerlendirdi!

Amerika başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın zaferini ilan etmesiyle gözler piyasaya çevrilmişti ki dün de Kovid-19 aşısına yönelik gelen olumlu bir haber geldi. İki haber piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Buna bağlı olarak altın aylar sonra ilk kez 500 TL seviyesinin altına indi. Peki, Altın fiyatları düşecek mi?

Aşıda yüzde 90 başarı yakalandığına dair yapılan açıklama ardından küresel risk iştahı oldukça arttı ve güvenli limanlardan çıkışlar gerçekleşti. Bu gelişmeler ile birlikte sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren ons altın haftanın ilk işlem gününde 1850 seviyelerini test etti. Son üç ayın en büyük düşüşlerini gerçekleştirdikten sonra altın dün toparlanma eğilimleri yaşadı. İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 490 liradan, çeyrek altın 813 liradan, Cumhuriyet altını da 3.295 liradan işlem görüyor. İnfo Yatırım FX Tarafından Hazırlanan Altın Analizide "Yoğun gündem sonrasında piyasalar dün bir miktar sakin bir seyir izledi diyebiliriz.’’ denildi. Peki Altın fiyatları ne olacak, düşecek mi?

UZMANLAR YORUMLADI: ALTIN DÜŞECEK Mİ?

İlk aşı açıklaması ardından piyasalarda heyecan artsa da, aşıda üretim, dağıtım ve performans ile ilgili konular halen belirsiz. Bu sebeple ilk tepki ardından altın kayıplarının bir miktarını geri aldı.

Gün içerisine baktığımızda ekonomik takvimde piyasaları sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Piyasalar küresel bazda yaşanabilecek gelişmeleri yakından takip edecek."

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan raporda ise şöyle denildi: "Pazartesi günü küresel piyasalarda artan risk iştahı nedeniyle yaşadığı sert satış baskılarının ardından ons altın fiyatlarının 1850 – 1900 bandında hareket etmesini beklediğimizi ifade etmiştik.

Dün, öngördüğümüz bant içerisinde seyreden ons altın, Pazartesi günkü sert düşüşün ardından dünü sınırlı bir yükselişle tamamladı. ABD tahvillerindeki düşüş sürerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %0,9730 seviyesini test ederek yükselişini dördüncü güne taşıdı.

Ons altın bu sabah saatlerinde 1880 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda momentum ve trend göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının kısa vadede 1850 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürebileceğine ilişkin görüşümüzü koruyoruz.

Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi açısından 1900 seviyesini takip edeceğiz. Bugün yurt dışı piyasalarda sakin bir gündem bizi bekliyor."