Altın fiyatları dipte! Altın kritik seviyenin altına geriledi!

Haftanın son gününde yatırımcının gündeminde altın fiyatları yer alıyor. Hafta içi yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen altın aşağı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladı ve altında geri çekilmeler yaşandı. Yatırımcı bu son gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Dolar endeksindeki yükseliş değerli metalin aşağı yönlü hareketini güçlendiriyor. Hafta içi, TCMB faiz kararı ile piyasa beklentisinin üzerinde bir artışa gitmesi piyasaları etkiledi. Dolar/TL’de görülen sert geri çekilme ile birlikte Gram Altın’da aşağı yönlü hareket kuvvetlendi.
Altın piyasası Cuma günü kapanış fiyatlarından işlem görüyor. Haftanın son işlem günü olan cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatları 420,07 liradan çeyrek altın fiyatı 661,90 liradan alıcı buldu. Peki, Altın ne olur? Altın düşer mi? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın fiyatı 2021 ne kadar? Bugün anlık altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 2021 bugün ne kadar? İşte 21 Mart 2021 güncel altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
404,66 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 404,78 liradan, 2 bin 700 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 741 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
2 bin 686 liradan alınan tam altın 2 bin 756 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.298 liradan alınan yarım altın 1.333 liradan ve 651 liradan alınan çeyrek altın 666 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI NE OLUR? ALTIN DÜŞER Mİ?
Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatında yönü belirleyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirtiyor. Yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladığını ve altında geri çekilmelerin yaşandığı yorumları yapılıyor.
Tahvil faizlerinin seyrinin yanı sıra artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.765 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.