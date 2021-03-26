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- Altın fiyatları canlı 2021 bugün çeyrek altın, gram altın, yarım ve tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 2021
Altın fiyatları canlı 2021 bugün çeyrek altın, gram altın, yarım ve tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 2021
26 Mart 2021 Cuma - 10:09 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 10:09
Altın fiyatları son işlem günün de yatırımcısı tarafından sorgulanıyor. Dolar kuru ve ons altın etkisiyle altında hareketlilik yaşanıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın gibi iç piyasadaki altın türleri 26 Mart 2021 Perşembe günü itibariyle yaşanan hareketlilik nedeniyle merak ediliyor. Peki, bugün çeyrek altın gram altın, yarım altın, tam altın ne kadar, kaç lira? İşte 25 Mart 2021 canlı altın fiyatları…
Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel iç piyasadaki altın türleri değer kazandı. Anlık ve güncel çeyrek altın 707,77 lira alış fiyatı, 725,53 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Gram altında ise alış fiyatı 442,14 lira, satış fiyatı 442,70 liradan işlem görüyor. Peki, yarım altın, tam altın ne kadar? İşte, 26 Mart güncel altın fiyatları..
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2021
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.726,31 dolar
Satış: 1.726,50 dolar
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 441,47 lira
Satış: 441,55 lira
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 715,57 lira
Satış: 731,42 lira
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.837,00 lira
Satış: 2.911,00 lira
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