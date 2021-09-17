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Altın fiyatları çakıldı ama... Yıl sonu 540 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahmini! Altın fiyatları sert düştü. Ons altın 1752 dolara düştükten sonra tepki alımlarıyla karşılaştı ancak düşüş eğilimi devam ediyor. Gram Altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak kayba yöneldi. Gram altın gün içinde en düşük 480 lira, en yüksek 483 lira seviyesini gördü. Uzmanlar ise altın fiyatlarnıdaki düşüşün alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Uzmanlar yıl sonu gram altın fiyatının 540 lira seviyelerinde olacağını ifade ediyor.