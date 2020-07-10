Geçtiğimiz gün corona virüs vakalarında devam eden artışlar, uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatının 9 yıl zirvesine taşımış yurt içinde gram altın fiyatı 400 lira seviyesini görerek rekor tazelemişti. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 397,8 liradan tamamladı. Haftanın son işlem günü olan bugün de altın yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar? 10 Temmuz anlık ve güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında bugün doların değer kazanmasına bağlı olarak değerli maden altında düşüş yaşandığı gözleniyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 397,8 liradan tamamladı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, 14.41 itibariyle 399 seviyelerinde seyrediyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
399,13 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 399,19 liradan, 2 bin 593 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 614 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
2 bin 669 liradan alınan tam altın 2 bin 682 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Bin 296 liradan alınan yarım altın bin 312 liradan ve 648 liradan alınan çeyrek altın 657 liradan satılıyor.