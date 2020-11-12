Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın uzun süreden sonra düşüyor! Altın fiyatları ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalardan sonra dolar, euro ve altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü. Gram altın 472 TL seviyesine kadar gerilerken, çeyrek altın 778 liradan, Cumhuriyet altını da 3.152 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatlar bugün ne kadar? İşte 12 Kasım güncel tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

Aşı haberlerinin sevindiren etkisi altın fiyatlarını da etkiledi. Ons altın, 1950 bandından 1870 dolar seviyesine kadar gerileyince altın yatırımcıları araştırmalarını hızlandırdı. Dolardaki düşüşle beraber gram bazında 470 TL' altını test eden altın fiyatları, güncel gelişmeleri fiyatlamalarında doğrudan baz alıyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 12 Kasım güncel tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Gedik Forex tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Aşı ile ilgili umut verici haberler bu hafta ons altının yatay seyretmesine neden oldu. Zaman zaman yukarı veya aşağı yönde kırılmalar görülse bile yine de altın için hala net bir yönden bahsetmek zor olabilir.

Aşının sonuçlanmasının ardından dağıtım konusunda sıkıntılar yaşanabilir spekülasyonları başladı. Bu durumda altının yön arayışını sürdürmesine neden oluyor.

Dünya genelinde virüs vaka sayısındaki artış devam ediyor ve bu durumda piyasaları tedirgin eden bir başka unsur olarak görülüyor.

Bu durumda altın için bir baskı. Bugün için ABD TÜFE verisi açıklanacak. Verinin altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Ons altın için 1877$ - 1887$ ve 1895$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 1862$ - 1855$ ve sonrasında 1850$ desteği takip edilebilir.

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Dün gün içerisindeki kazançlarını korumaya çalışan altının ons fiyatı, dolardaki güçlenmeye ve risk iştahındaki artışa bağlı olarak 1,855 $ seviyelerine kadar geriledi.

Koronavirüs vaka sayıları neredeyse bütün ülkelerde rekor seviyelere yükseldi. Artan endişeler altında güvenli liman alımlarının canlı kalmasını sağlıyor.

Dolar TL kuru ve ons fiyatındaki gerilemenin etkisinde 467 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altının yeni işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri alma çabasında olduğunu görüyoruz.

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: Hafta başında koronavirüs aşısına yönelik gelişmelerin risk iştahını artırması sonucu değerli metalde gözlenen sert satışların ardından geçtiğimiz gün Dolar çevresindeki güçlü görünüm, Ons Altın’da satışların devam etmesine neden oldu.

Gün içerisinde artan koronavirüs vaka sayıları riski ise aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1870 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons Altın’ında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1862, 1852 ve 1844 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1880, 1888 ve 1900 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın an itibari ile 465 liradan alınıyor, 469 liradan satılıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 760 liradan işlem görürken, 776 liradan geri alınıyor.



Yarım altının satış fiyatı 1.522 liradan işlem görürken, 1.553 liradan geri alınıyor.



Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.132 liradan işlem görürken, 3.163 liradan bozduruluyor..



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