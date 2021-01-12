Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum: Düşecek mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 445,4 liradan işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 444 liradan tamamladı. Altın bugün ne kadar?

Altın bugün ne kadar? Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 445,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını da 2.954 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.859 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Altındaki düşüş sürecek mi?

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki artışla son 4 işlem gününde yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden altının ons fiyatının, tepki alımlarının yanı sıra ABD'deki siyasi gerginlik ve teşvik paketi beklentilerinin desteğiyle bugün toparlandığını ifade etti.

Bugün, ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmaları ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altın bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 2.926,90

Satış: 2.951,40

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.968,00

Satış: 3.013,00

GRAM ALTIN

Alış: 438,01

Satış: 438,12

YARIM ALTIN

Alış: 1.425,10

Satış: 1.445,90

ÇEYREK ALTIN

Alış: 712,50

Satış: 722,70

TAM ALTIN

Alış: 2.858,28

Satış: 2.916,26

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 396,83

Satış: 412,18