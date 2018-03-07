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Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mart Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları...

07 Mart 2018 Çarşamba - 7:27 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 7:27

Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mart Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor. Yatırımcısının hafta ortası merak ettiği altın piyasasına dair güncel gelişmeler ve uzman yorumları haberimizde yer alıyor.


Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar? Dün güne yükselişle başlayan altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta altının gramı 0,76% artışla 162,81 liradan çeyrek ise 0,03% yükselişle 265,32 liradan alıcı buluyor. İşte güncel piyasa durumu...

 
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.   
 
Dün dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle 163,4 liraya kadar  çıkan altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre  yüzde 0,19 azalışla 161,6 liradan tamamladı.
 
Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45  itibarıyla yüzde 0,2 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan  satılıyor.
 
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı  ise şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.322,7 dolardan işlem görüyor.   
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel "ticaret savaşları"  korkularının altın fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini belirterek, "Altın,  güvenilir liman olarak tercih edildi. Ancak altın fiyatlarının yaklaşık iki aydır  sürdürdüğü düşüş trendini bitirdiğini söylemek şimdilik zor. Çünkü altın  fiyatları direnç seviyelerinin üzerinde kapanışlar gerçekleştiremiyor.  Yükselişlerin devam edebilmesi için altının ons fiyatının 1.350 dolar, altının  gram fiyatının ise 165 lira seviyelerinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi  gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Memiş, altının gram fiyatının, dolar kuru ve altının ons fiyatında  yaşanan toparlanma ile güçlü duruşunu bozmadığını ifade ederek, teknik açıdan 161  liranın destek, 162,50 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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