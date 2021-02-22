Altın fiyatları 7.5 ayın en düşüğünde! Çeyrek ve gram altın fiyatı...

Gram Altın 400 TL seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketle birlikte dolar küresel bazda değer kazanırken Ons Altın’da sert geri çekilme takip edilmişti. Geçen hafta Ons Altın 1780 doların altına sarkarken Gram Altın’da 400 TL’nin altını test etti. Geçen hafta başından bu yana yüzde 3’ten fazla değer kaybeden altın yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram Altın’daki eğilimin aşağı yönlü hareketininin devam edeceği yorumları yapılırken bu hafta altında ise 395, 390 ve 388 destek seviyeleri takip edilecek. Peki, Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 22 Şubat 2021 Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 399,55 liradan alınan gram altın 399,60 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.277,67 liradan alınan yarım altın 1.311,80 liradan ve 640,84 liradan alınan çeyrek altın 655,90 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
2 bin 657 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 697 liradan, 365 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 365 liradan, 2 bin 643 liradan alınan tam altın 2 bin 7113 liradan, satılıyor.
Altın
Alış
Satış
Gram Altın
399,55
399,60
Ceyrek Altın
640,84
655,90
Cumhuriyet Altını
2.657,00
2.697,00
Tam Altın
2.643,46
2.711,86
Yarım Altın
1.277,67
1.311,80
Ons Altın
1.784
1.784
Has Altın
399,30
399,39
22 Ayar Bilezik
365,28
365,86
Altın KG (Dolar)
56.975
56.984
Altın KG (Euro)
69.111
69.122
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