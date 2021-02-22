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Altın fiyatları 7.5 ayın en düşüğünde! Çeyrek ve gram altın fiyatı...

22 Şubat 2021 Pazartesi - 7:27 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 7:27

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Kasım ayından itibaren düşüş eğilimini devam ettiren gram altın bugün 399 TL'den çeyrek altın ise 653 liradan işlem görüyor. 2021'in ilk 6 haftasının 4'ünü kayıpla kapatan altın, artan tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile beraber düşüşüne devam ediyor. Değerli maden altının şubat ayını nasıl kapatacağı merak edilirken güncel altın fiyatları da yatırımcının gündeminde kalmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 22 Şubat Pazartesi altın fiyatları...


Gram Altın 400 TL seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketle birlikte dolar küresel bazda değer kazanırken Ons Altın’da sert geri çekilme takip edilmişti. Geçen hafta Ons Altın 1780 doların altına sarkarken Gram Altın’da 400 TL’nin altını test etti. Geçen hafta başından bu yana yüzde 3’ten fazla değer kaybeden altın yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram Altın’daki eğilimin aşağı yönlü hareketininin devam edeceği yorumları yapılırken bu hafta altında ise 395, 390 ve 388 destek seviyeleri takip edilecek. Peki, Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 22 Şubat 2021 Pazartesi altın fiyatları...
 
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
 
İstanbul Kapalıçarşı'da 399,55 liradan alınan gram altın 399,60 liradan satılıyor. 
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.277,67 liradan alınan yarım altın 1.311,80 liradan ve 640,84 liradan alınan çeyrek altın 655,90 liradan satılıyor. 
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
2 bin 657 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 697 liradan, 365 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 365 liradan, 2 bin 643 liradan alınan tam altın 2 bin 7113 liradan, satılıyor. 
 

 

Altın

Alış

Satış

 

 

 

Gram Altın

399,55

399,60

 

 

 

Ceyrek Altın

640,84

655,90

 

 

 

Cumhuriyet Altını

2.657,00

2.697,00

 

 

 

Tam Altın

2.643,46

2.711,86

 

 

 

Yarım Altın

1.277,67

1.311,80

 

 

 

Ons Altın

1.784

1.784

 

 

 

Has Altın

399,30

399,39

 

 

 

22 Ayar Bilezik

365,28

365,86

 

 

 

Altın KG (Dolar)

56.975

56.984

 

 

 

Altın KG (Euro)

69.111

69.122

 

 

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