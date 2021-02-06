Altın fiyatları 6 Şubat 2021! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs salgını sürecinde rekor üstüne rekor kıran altın düşmeye devam ediyor. Altın yatırımları ise altın fiyatlarına dair gelişmeleri yakından takip ederken, canlı ve güncel altın rakamlarını pür dikkat izliyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; 6 Şubat bugün altının gram fiyatı 410 TL olarak kaydedildi. Peki, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları...

Altın fiyatlarının hafta başında başlayan düşüşünü devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla yaşanan tavan yapan altın fiyatları olumlu yöndeki aşı haberleriyle ciddi bir düşüş yaşadı. Peki, 6 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR!

Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 410 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 669 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

Hürriyet'ten Zeynel Balcı'nın yazısına göre Jeopolitik gerginlikler ve istikrarsızlık güvenli liman ihtiyacını arttırması nedeniyle altın fiyatına yükseliş olarak yansıyabilir. Merkez bankalarının parasal genişleme politikaları ve bol likidite altın fiyatını desteklerken merkez bankalarından gelen fiziki alım satımlar altın fiyatını etkileyen gelişmeler arasında görülür. Hatırlanırsa, koronavirüsün ilk günlerinde ‘nakit kraldır’ anlayışıyla ABD doları değerlenirken, altın fiyatı sert düşüş gösterdi.

Ardından ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde merkez bankaları parasal genişleme politikaları, hükümetlerden gelen mali teşvik paketleriyle piyasalar nakde boğulunca altın fiyatı tekrar yükselişe geçmişti. Bu bilgileri dip not olarak verdikten sonra son günlerde değer kaybeden altın fiyatında neler oluyor diye bakmakta yarar var.

Pandemi nedeniyle küresel ekonomide düşük faiz ve bol likidite ortamı devam edecek beklentisi hakim. Son olarak ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi açıkladı.

Bu paketin kısa sürede yasalaşması için de Cumhuriyetçilerle görüşmeler sürüyor. Piyasalarda hiç olmadığı kadar var olan likidite daha da artacak gibi görünüyor. Fed Başkanı Powell, geçtiğimiz günlerde faiz oranının 2022 yılına kadar sıfıra yakın kalacağını açıklamıştı.

Bu gelişmeler, uzun vadede enflasyonu arttıracak görüşünü öne çıkarırken, piyasalar tarafından fiyatlanmaya başladı. Ağustos ayında yüzde 0.50-0.60 seviyelerinde seyreden ABD 10 Yıllık Bono Faiz oranı dün itibariyle yüzde 1.15 seviyesinin üzerine çıktı.

Yükselen faiz, son dönemde beklentilere göre daha iyi gelen ABD ekonomik verileriyle birleşince, ABD dolarına değer kazandırdı. Ayrıca finans piyasalarındaki olumlu hava risk iştahını arttırırken güvenli liman ihtiyacını azalttı.

Sayılan gelişmeler altın fiyatına düşüş olarak yansıdı. Her ne kadar kısa dönem ABD dolarının değer kazanması ve uzun dönem faiz yükselişi altın fiyatlarını aşağıya çekse de, düşük faiz, bol likidite, merkez bankalarının parasal genişleme politikaları ve yüksek enflasyon ‘uzun dönemde’ altın fiyatını destekleyecek gelişmeler. Dış piyasalarda ons dolar fiyatındaki değer kaybı, iç piyasalarda dolar/TL kurundaki düşüşle ile birleşince altının gram/TL fiyatında daha belirgin bir gerilemeye neden oldu.

Gerek dışarıda ons dola, gerekse içeride gram TL fiyatındaki düşüşlerle önemli destek noktalarına kadar çekilme yaşandı. Satış baskısı korunmakla birlikte altın fiyatını aşağıya iten gelişmelerin belli ölçüde fiyatlandığını söylemek mümkün. Gündeme bağlı olarak bir süre daha dalgalı seyir izlenebilir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 369,75

SATIŞ: 398,05

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.727,00

SATIŞ: 2.770,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.332,00

SATIŞ: 1.355,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.708,00

SATIŞ: 2.749,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.612,79

SATIŞ:2.664,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.332,00

SATIŞ: 1.355,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 666,00

SATIŞ: 680,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 409,38

SATIŞ:409,46

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