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- Altın fiyatları 30 Mart 2021! Bugün canlı anlık güncel altın fiyatlarını takip et: Gram altın ne kadar, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları 30 Mart 2021! Bugün canlı anlık güncel altın fiyatlarını takip et: Gram altın ne kadar, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL oldu?
30 Mart 2021 Salı - 10:42 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 10:42
Altın fiyatları haftanın 2. işlem gününde de yatırımcısı tarafından aranıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları sorgulanıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları sorgulanıyor. Haftanın 2. işlem gününde altın fiyatlarındaki yaşanana gelişmeler merak konusu oldu. Gram altın satış fiyatı 453,37 TL oldu. Gram altın ne kadar, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL oldu? Altın fiyatları 30 Mart 2021…
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram altın alış fiyatı: 453,28 TLGram altın satış fiyatı: 453,37 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı: 717,47 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 734,33 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın alış fiyatı: 1.430,45 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.468,66 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı:2.959,55 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.036,13 TL
CANLI 29 MART ALTIN FİYATLARI