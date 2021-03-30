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Altın fiyatları 30 Mart 2021! Bugün canlı anlık güncel altın fiyatlarını takip et: Gram altın ne kadar, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları 30 Mart 2021! Bugün canlı anlık güncel altın fiyatlarını takip et: Gram altın ne kadar, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL oldu?