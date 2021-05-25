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- Altın fiyatları 25 Mayıs! Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
Altın fiyatları 25 Mayıs! Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
25 Mayıs 2021 Salı - 8:21 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 8:24
Dokuz aydır devam eden düşüş trendindi sonrası ons fiyatı 1.881 dolara yükseldi. Altın en son Ağustos 2020’de 2.081 dolara kadar çıkmış ve sonrasında değer kaybederek 1.670 dolara kadar gerilemişti. Altın yatırımcıları altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yakından ilgiyle takip ediliyor. 22 ayar bilezik fiyatı 455 liradan, yarım altın ise bin 617 liradan işlem görüyor. Peki, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, altın fiyatları kaç TL oldu? Canlı güncel altın fiyatları…
Altın, bu hafta başında da yükselişle başladı. 500 sınırını aşan gram altın, şu an 507 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın dün günü 827 seviyelerinde kapatırken, bugün güne yükselişle başladı ve şu an için 833 TL’den işlem görüyor. 25 Mayıs bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
25 MAYIS ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 456,07
SATIŞ: 487,71
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.321,00
SATIŞ: 3.411,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.352,00
SATIŞ: 3.403,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.234,32
SATIŞ: 3.298,02
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.618,00
SATIŞ: 1.618,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 814,00
SATIŞ: 834,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 507,02
SATIŞ: 507,10
ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI