Altın fiyatları 17 Mart 2021: Tahvil faizlerindeki yükseliş altına yarıyor! Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, reşat altın…

Altın fiyatları haftanın üçüncü günü yükselişle başladı. Dolar kuru ve ons altın kaynaklı değişimler bu hafta da altını etkiledi. Dolar’ın 7,50 lira seviyelerine çıkması ve ons altının bin 700 dolar barajını aşarak bin 737 dolar üzerinden işleme alınması iç piyasadaki altın fiyatlarına yaradı. Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin küresel pay ve emtia piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu söylüyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART 2021
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.736,31 dolar
Satış: 1.737,50 dolar
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 418,47 lira
Satış: 418,55 lira
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 682,57 lira
Satış: 691,42 lira
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.359 lira
Satış: 1.383 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Alış: 2.721,00 lira
Satış: 2.759,00 lira
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 6 bin 708 lira
Satış: 6,820 lira
14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
14 ayar bilezik gram alış fiyatı: 229,16 lira
Satış: 276,79 lira
22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
22 ayar bilezik gram fiyatı alıl 378,42 lira
Satış: 407,05 lira