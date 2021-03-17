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Altın fiyatları 17 Mart 2021: Tahvil faizlerindeki yükseliş altına yarıyor! Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, reşat altın…

17 Mart 2021 Çarşamba - 8:20 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 8:20

Altın fiyatları ne kadar oldu? Haftanın 3. İşlem gününde de yatırımcıların sorusu değişmedi. Altın fiyatları dolar kuru ve ons altın etkisiyle bugün hafif bir yükseliş yaşadı. İç piyasadaki altın türleri 17 Mart 2021 Çarşamba günüyle yaşadıkları yükselişlerle yatırımcıdan merak uyandırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın, yarım, tam, reşat altın kaç lira? İşte 17 Mart 2021 altın fiyatları…


Altın fiyatları haftanın üçüncü günü yükselişle başladı. Dolar kuru ve ons altın kaynaklı değişimler bu hafta da altını etkiledi. Dolar’ın 7,50 lira seviyelerine çıkması ve ons altının bin 700 dolar barajını aşarak bin 737 dolar üzerinden işleme alınması iç piyasadaki altın fiyatlarına yaradı. Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin küresel pay ve emtia piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu söylüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART 2021

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.736,31 dolar

Satış: 1.737,50 dolar

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 418,47 lira

Satış: 418,55 lira

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 682,57 lira

Satış: 691,42 lira

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.359 lira

Satış: 1.383 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 2.721,00 lira

Satış: 2.759,00 lira

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 6 bin 708 lira

Satış: 6,820 lira

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

14 ayar bilezik gram alış fiyatı: 229,16 lira

Satış: 276,79 lira

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

22 ayar bilezik gram fiyatı alıl 378,42 lira

Satış: 407,05 lira

CANLI ALTIN FİYATLARI

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