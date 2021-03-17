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Altın fiyatları 17 Mart 2021: Tahvil faizlerindeki yükseliş altına yarıyor! Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, reşat altın…

Altın fiyatları 17 Mart 2021: Tahvil faizlerindeki yükseliş altına yarıyor! Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, reşat altın…