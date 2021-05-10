Altın fiyatları (10 Mayıs 2021) Ons altında artış! İşte Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı!

Altın fiyatları 10 Mayıs 2021 haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Ons altın bin 834 dolara yükseldi. Ons altında görülen bu değişim altını dövize karşı öne geçirdi. Peki, çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL oldu? İşte 10 Mayıs 2021 altın fiyatları…

Altın yatırımcısı haftanın ilk gününde altın piyasasındaki son durumu sorguluyor. Uzun süredir ivmenin yukarı yönlü hareket etmesini bekleyen yatırımcıları sevindiren bir gelişme yaşandı. Ons altın bin 834 dolara yükseldi. Ons altındaki bu artış iç piyasadaki altın türlerini de etkiledi. Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? İşte Canlı Cumhuriyet altını, tam, yarım altın fiyatı!

ALTIN FİYATLARI (10 MAYIS 2021)

GRAM ALTIN

Altının gram fiyatı 486 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın bugün 777 liradan alınırken 803 liradan da satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN

1.549,38

1.588,46

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 3 bin 89 liradan alınırken 3 bin 200 liradan satışa sunuluyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI