Altın fiyatları (10 Mayıs 2021) Ons altında artış! İşte Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı!

Altın yatırımcısı haftanın ilk gününde altın piyasasındaki son durumu sorguluyor. Uzun süredir ivmenin yukarı yönlü hareket etmesini bekleyen yatırımcıları sevindiren bir gelişme yaşandı. Ons altın bin 834 dolara yükseldi. Ons altındaki bu artış iç piyasadaki altın türlerini de etkiledi. Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? İşte Canlı Cumhuriyet altını, tam, yarım altın fiyatı!
ALTIN FİYATLARI (10 MAYIS 2021)
GRAM ALTIN
Altının gram fiyatı 486 liradan işleme alınıyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın bugün 777 liradan alınırken 803 liradan da satışa sunuluyor.
YARIM ALTIN
1.549,38
1.588,46
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını 3 bin 89 liradan alınırken 3 bin 200 liradan satışa sunuluyor.