Altın fiyatlar bugün (16 Kasım 2020) ne kadar? Altın fiyatlar düşer mi, ne olur? Anlık gram, çeyrek, yarım, tam altının TL değeri…

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 466 liradan işlem görüyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde altında 466,1 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram, çeyrek, yarım, tam altının TL değeri…

Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 466 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.116 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlar düşer mi, ne olur? Anlık gram, çeyrek, yarım, tam altının TL değeri…

KORONAVİRÜS SALGINI ETKİSİ

Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verileri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Gedik Forex tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi: "Ons altında yukarı yönde bir eğim gözlemleniyor. Dünya genelinde artan vaka sayıları bu anlamda altının yükselişine neden oluyor.

Ancak, ABD'nin yeni Başkanı Biden, ulusal çapta bir kapanma istemediklerini belirtti ve bu durum küresel borsalarında risk iştahını olumlu etkiledi. Dolayısıyla altın yükselişini şimdilik 1900$ seviyesinin üzerine taşımakta zorlanıyor.

Bugün içinde Biden'ın ekonomiye dair bir takım açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu açıklamalar önemli olabilir. ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor, olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. Ons altın için 1900$ direnci önemli ve psikolojik bir nokta.

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: Aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik sonucu hafta başında takip edilen satışların ardından geçtiğimiz gün, devam eden koronavirüs endişeleri ve risk iştahında gözlenen gerileme değerli metalde yukarı yönlü hareketlere destek olduğu takip edilmişti.

Haftanın son işlem gününde ise artan vaka sayılılarının neden olduğu endişeler ve Dolar çevresinde sınırlı satış baskıları Ons Altın'da zaman zaman yukarı yönlü tepkileri hızlandırırken, risk iştahında gözlenen toparlanma hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1890 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1883, 1875 ve 1868 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1898, 1904 ve 1910 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Ons altın forex piyasasında bu sabah 1892 seviyesinde hareket ediyor. Değerli metal koronavirüs vakaları ve aşı ile ilgili endişelerin etkisiyle, güçsüz doların da desteği ile yükseldi.

Koronavirüs gelişmeleri piyasalar üzerinde başrol oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz cuma New York Fed Başkanı Williams, ekonomik göstergelerin beklenenden iyi olduğunu ancak işsizliğin hala çok yüksek seviyelerde bulunduğunu söyledi.

Fed'in enflasyon hedefinin değişmediğini ve para politikasını ekonomik koşullara göre şekillenebileceğini söyledi. ABD'den gelen tüketici güveni verisi ise beklentileri karşılayamadı.

Bugün Fed üyesi Clarida'nın konuşma yapması bekleniyor. Konuşmasında vereceği mesajlar Dolar üzerinde etkili olabilir. Ayrıca koronavirüs ve aşı ile ilgili gelişmeler de takibimizde olmaya devam edecek. Teknik Analiz: Yükselişini 3. güne taşıyan değerli metal 1882 seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor.

Yükselişin devamı halinde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1897 seviyesi ilk direnç noktası ancak bu seviye yakınlarında kar satışları ile karşılaşıyor. Tekrar bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde kar satışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1903 seviyesine doğru yükseliş sürebilir.

Ortalamaların üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde görünüm güçlenir. Olası düşüşlerde 1882 seviyesi kritik destek olma özelliğini koruyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:466,13 TRY Satış Fiyatı:470,14 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:757,30 TRY Satış Fiyatı:770,90 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.514,60 TRY Satış Fiyatı:1.539,40 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.029,20 TRY Satış Fiyatı:3.067,00 TRY

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