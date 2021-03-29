Altın fiyatıyla ilgili önemli tahmin!

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının hızla devam etmesinin ekonomik toparlanmaya yönelik beklentileri güçlendirmesine bağlı olarak ABD Dolar ı'nın önemli para birimleri karşısında değerlenmesi altın fiyatını baskı altında tutmaya devam ediyor.

1726-1746 dolar/ons bandında bir haftadır salınan spot altın fiyatı bu sabah da Cuma gününe göre yüzde 0,25 kayıpla 1728,18 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de ekonomik büyümeye yönelik güçlenen beklentilerle birlikte enflasyon bekleyişlerinin artıp artmayacağını ve Çin ile ABD ilişkilerinin seyrinin altın fiyatına yön vereceğini vurguluyorlar.

1716 dolar/ons desteğinin altına inilmesi halinde 1701-1698 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini belirten analistler, yukarıda ise 1761 dolar/ons seviyesini güçlü direnç olarak ifade ediyorlar.

ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI: FİYATLARDA ŞOK DÜŞÜŞ

Capital Economics yılsonunda altını 1600, gümüşü 20 dolar tahmin ediyor.

Değerli metal fiyatlarında geçen hafta yaşanan gerilemede gümüş %5 satışla en kötü performansı ortaya koyan olmuştu. Capital Economics gümüşün altına karşı daha fazla olan değer kaybının süreceğini tahmin etti.

Raporda, yılsonu ons beklentisi altın için 1600 dolar, gümüş için 20 dolar oldu. Hâlihazırda altın 1727 dolar, gümüş 24,87 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Kuruluş, paladyumda ise görünümün platin daha parlak olduğu yorumu yaptı. Yılsonu ons tahmini paladyum için 2700 dolara, platin için 900 dolara revize edildi.

29 MART 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 450 TL

Çeyrek altın: 739 TL

Altın Ons: 1724

Cumhuriyet altını: 2,942 TL

22 ayar altın: 434 TL