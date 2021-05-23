Gazetevatan.com » Ekonomi » Altın fiyatıyla ilgili flaş açıklama! Ters köşe yapacak
Altın fiyatıyla ilgili flaş açıklama! Ters köşe yapacak
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. Rekor seviyeye doğru yükselmeye başladı. Gram altın yeni güne 508 lira seviyesinde başlarken çeyrek altın 800 liranın üzerine çıktı.
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatları 23 Mayıs Pazar günü yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram altın yeni güne 508 lira seviyesinde başlarken çeyrek altın 800 liranın üzerine çıktı. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. İç piyasada gram altın 508 liradan, çeyrek altın 824 liradan, Cumhuriyet altını da 3.391 liradan işlem görüyor.