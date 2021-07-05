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Altın fiyatında kritik eşik! 515 liraya yolu var
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş analiz. Haftaya yatay seviyede başlayan altın fiyatları kritik eşik olan 500 lirayı aşmaya çalışıyor. Uzmanlar gün sonunda 500 liranın üzerinde kapanışların gelmesi halinde altın fiyatlarının yükseleceğine vurgu yapıyor. Önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının kademeli olarak yükselerek 515 seviyesine daha sonra ise 600 liraları bulacağı ifade ediliyor.
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı. Gram altın 500 liranın altında. İşte altında son durum...