Altın düşüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatları, son iki günde 50 dolardan fazla değer kaybetti ve dün 7 ayın en düşüğüne geriledi. Altın fiyatları, temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Gram altın ise 7 aydan sonra ilk defa 400 TL’nin altını gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde devam eden yükseliş altın ve gümüş fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi, düşer mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte canlı altın kuru fiyatları...

Fed'in enflasyon ile ilgili açıklamalarının ardından altın fiyatları etkilendi. Altın fiyatları uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş ve güç kazanan dolar ın etkisinde dün sert bir şekilde geriledi ve son 7 ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’nin aynı anda düşüşe geçmesiyle 400 TL’nin altına geriledi. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselir mi, düşer mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte 18 Şubat 2021 canlı altın kuru fiyatları...

18 ŞUBAT 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 400,00

SATIŞ: 400,07

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 643,19

SATIŞ: 658.31

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.653,17

SATIŞ: 2.721,81

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.282,36

SATIŞ: 1.316,62

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.667,00

SATIŞ: 2.707,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 366,62

SATIŞ: 367,20

Altın yatırımcısının gözü de dolar kuru nedeniyle Merkez Bankası ’nın faiz kararında olacak. Analistler, kısa vadede ons altında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, salgın kaynaklı endişeler, teşvik paketi gelişmeleri ve doların küresel çaptaki seyri kısa vadede ons altın üzerinde etkili olmaya devam edeceği görüşünde. Ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşün en önemli nedeninin ABD 10 yıllık tahvillerinde yaşanan çıkış olduğunu belirtiliyor. Ancak ons altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında yükselişe geçmesi bekleniyor.

ALTIN YORUMLARI

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

St. Louis Fed Başkanı James Bullard açıklamalarıyla altın gücünü kaybetti. Bullard, enflasyonun bu yıl yükselmesini beklediğini, ABD'de mali durumun genel olarak iyi olduğunu ve büyüme hızının Çin'i geçebileceğini ifade etti. Ekonomiye dair olumlu mesajlar vermesi, dolar pozitif, altın negatif bir tablo oluşturduğu için ons altın 1800 dolar altına doğru hareketlenmeye başladı. Son günlerde, altın teknikte temkinli ve zayıftı ve bu açıklamalar düşüşü tetikledi.

Ancak, teşvik paketi beklentileri altını sınırlı da olsa olumlu etkilediği için satışlar derinleşemiyor. Paketle ilgili en son gelen haber e göre, gelecek hafta Demokratların pakete dair taslak oylama yapmayı planladığı yönünde. Teşvik paketi gündemde kalmaya devam ettiği için bir süre daha fiyatlamaları baskılayacağını düşünüyorum. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler ve Fed’in ocak ayı toplantısının tutanakları takip edilecek. Piyasalar üzerinde ciddi bir hareketlenme yaratmasını beklemem.

Teknik olarak; Ağustos 2020’den bu yana süregelen alçalan trendinin altında fiyatlanan altın zayıf kalmaya devam ediyor. Bu trendin geçtiği nokta 1837 dolar olarak görülüyor ve direnç noktası olarak izleniyor. Bu direnç noktasının üzerine doğru hareketinde zayıf kaldığı sürece altında güçlü bir yükseliş iştahı oluşmayabilir. Buna karşın geri çekilmelerde, 1765 dolar desteği önemli.

En son kasım ayında bu seviyeden aldığı destekle yükselişine başlamıştı ve ana resimde hala burası ana destek konumunda izleniyor. Bu destek altı kapanışlar görülürse satışların daha da derinleşmesini bekleyebilirim. Ancak bunu başaramadığı sürece altında bir süre 1765-1837 dolar aralığında bir seyir izlenebilir. Bu iki noktanın dışında bir alan görülmezse altın stratejilerinde temkinli kalınmasında yarar var. Gram altın yatırımcısı bu süreçte DolarTL ve ons altındaki görünümü yakından izlemeli. Her iki enstrümandaki zayıf görünüm, gram altının da geri çekilmesine neden olmakta. Özellikle ons altın daha volatil olduğu için haber akışları bu noktada dikkatle takip edilmeli.

1840-1845 DOLAR ARALIĞI OLDUKÇA ÖNEMLİ

Emre Çayırlı - ALB Menkul Araştırma Müdürü

Ons altın fiyatı 2021 başından bu yana yüzde 7 ‘e yakın değer kaybetti. ABD tahvil faiz getirilerinin artması ons altının cazibesini azaltıyor. ABD’de yürürlüğe geçmesi öngörülen mali teşvik paketine ilişkin beklentiler ise, ons altın fiyatına destek olmaya devam ediyor.

ABD’de uygulanan para politikasının seyrini gösterecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları bu hafta çarşamba günü açıklanacak ve ons altın fiyatında hareketlilik yaratabilir. Güvercin tonda mesajların ağırlıkta olması, ons altını 1800 dolar ile 1900 dolar aralığında kalmasına destek olabilir. Bu hafta için 1840-1845 dolar aralığı oldukça önemli olacak, bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlanması halinde ons altın fiyatının yeniden 1875 dolara yaklaştığı görülebilir.