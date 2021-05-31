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Altın durmuyor! Altın fiyatları zirveye koşuyor! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? (31 Mayıs 2021 altın fiyatları)

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:24 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 9:25

Altında hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam gram altın ons altından aldığı rüzgarın etkisiyle zirveye yaklaştı. Gram altın fiyatı mart ayından gelen uzun vadeli yükseliş trendini yukarı yönlü kırmasının ardından güne yatay başladı. Yatırımcı haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Altında son durum ne? Altın neden yükseliyor? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Mayıs 2021 güncel ve anlık altın fiyatları...


Altın rekora koşuyor! Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan altın hareketli seyrine devam ediyor. Gram altın fiyatları, ons altından aldığı rüzgarın etkisiyle 519 lirayla yılın zirvesini tazeledi. Kripto paralardaki düşüşün ardından yatırımcı altına yöneldi. Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Yatırımcı haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, Altın neden yükseliyor? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Mayıs 2021 güncel ve anlık altın fiyatları...
 
ALTINDA SON DURUM: 31 MAYIS ALTIN FİYATLARI
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
 
525,24  liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 525,33 liradan, 3 bin 450 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 502 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
3 bin 432 liradan alınan tam altın 3 bin 521 liradan satılıyor.
 
BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.659 liradan alınan yarım altın 1.703 liradan ve 832 liradan alınan çeyrek altın 851 liradan satılıyor.
 
 
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? İŞTE ALTIN YORUMLARI 
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı Temmuz 2020'den bu yana  görülen en büyük aylık artışını gerçekleştirme yolunda ilerliyor. 
 
Zayıf ABD Doları ve düşen ABD Hazine kağıdı getirilerinin yanı sıra kripto paralardan çıkan yatırımcılarını altına yönelmelerinin etkisi ile spot altın fiyatı 1900 dolar/ons direncini kırarak 1910,66 dolar/ons  seviyesine kadar yükseldi.
 
Analistler, 1916 dolar/ons seviyesinin altının önündeki ilk direnç olduğunu, güçlü talebin devam etmesi halinde 1950 dolar/ons seviyesinin hedefleneceğini belirtiyorlar. Destek ise 1875 dolar/ons seviyesinde. Piyasalarda bu hafta gözler ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı  istihdam verisinde olacak.
 
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler  tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yeni haftada oldukça kritik gelişmeler bulunuyor. Özellikle ABD ve  yurtiçi kaynaklı gelişmelerin eşliğinde oynaklığın artacağı bir  haftanın içinde bulunduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır.
 
Bu  doğrultuda küresel ölçekte ön plana çıkan en önemli gelişme Cuma günü ABD açıklanacak olan Mayıs ayı istihdam verileri olacak.
 
Hatırlanacak olursa  geçtiğimiz hafta FED’in 27-28 Nisan tarihli FOMC  toplantısının tutanakları yayınlanmış ve üyelerin varlık alım  miktarında azaltmaya gidilmesine yönelik tartışmaların başlaması  gerektiğini dile getirdiklerini görmüştük. Dolayısıyla ABD’de istihdam  ve enflasyona yönelik verilerin çok daha önemli bir noktaya geldiğini  söyleyebiliriz.
 
Enflasyon dataları oldukça kuvvetli gelmesinin yanında  istihdam verileri beklendiği ölçüde kuvvetle değil. Örneğin  Nisan TDI  verisi 1 milyon beklenirken yalnızca 266 bin olarak gerçekleşmişti.
 
FED POLİTİKALARI... 
 
Açıklanacak Mayıs ayı verisi bu noktada bir hayli kritik.  Piyasa  beklentisi 650 bin kişiye istihdam oluşturulacağı ve işsizlik oranının %5.9’a gerileyeceği yönünde. Beklenti üzeri veri, FED’in gevşek  politikasının hızla sıkılaştırmaya doğru evrilmesinin önünü açacağı  izlenimini kuvvetlendirecektir. Dolayısıyla TDI veri seti haftanın en  önemli gündem maddesi olarak takip edilecektir.
 
Geçen hafta ABD’de 6 trilyon dolarlık kapsamlı bütçe teklifinde  altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın  artırılmasının planlandığı belirtilmişti. İlk kapsamlı bütçe teklifi ABD kongresine sunuldu. Bu konuda yaşanacak gelişmelerin piyasaları  kesin olarak etkileme gücünü sahip olduğunu söyleyebiliriz.
 
BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANACAK 
 
Yurt içerisinde ise hafta genelinde kritik gelişmeler yaşanacak. Haftanın ilk işlem günü birinci çeyrek büyüme verisi açıklanıyor. Beklenti %6.7 oranında büyüme şeklinde. Yalnız Çarşamba günü TCMB  yatırımcı toplantısı ve özellikle de Perşembe açıklanacak Mayıs ayı  enflasyon verileri bir hayli önemli… Her iki gelişme de para  politikasının seyrine yönelik sinyal sunabilir. 
 
 

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