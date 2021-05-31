Altın durmuyor! Altın fiyatları zirveye koşuyor! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? (31 Mayıs 2021 altın fiyatları)

Altın rekora koşuyor! Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan altın hareketli seyrine devam ediyor. Gram altın fiyatları, ons altından aldığı rüzgarın etkisiyle 519 lirayla yılın zirvesini tazeledi. Kripto paralardaki düşüşün ardından yatırımcı altına yöneldi. Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Yatırımcı haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, Altın neden yükseliyor? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Mayıs 2021 güncel ve anlık altın fiyatları...

ALTINDA SON DURUM: 31 MAYIS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

525,24 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 525,33 liradan, 3 bin 450 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 502 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

3 bin 432 liradan alınan tam altın 3 bin 521 liradan satılıyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.659 liradan alınan yarım altın 1.703 liradan ve 832 liradan alınan çeyrek altın 851 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? İŞTE ALTIN YORUMLARI

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı Temmuz 2020'den bu yana görülen en büyük aylık artışını gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Zayıf ABD Dolar ı ve düşen ABD Hazine kağıdı getirilerinin yanı sıra kripto paralardan çıkan yatırımcılarını altına yönelmelerinin etkisi ile spot altın fiyatı 1900 dolar/ons direncini kırarak 1910,66 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.

Analistler, 1916 dolar/ons seviyesinin altının önündeki ilk direnç olduğunu, güçlü talebin devam etmesi halinde 1950 dolar/ons seviyesinin hedefleneceğini belirtiyorlar. Destek ise 1875 dolar/ons seviyesinde. Piyasalarda bu hafta gözler ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yeni haftada oldukça kritik gelişmeler bulunuyor. Özellikle ABD ve yurtiçi kaynaklı gelişmelerin eşliğinde oynaklığın artacağı bir haftanın içinde bulunduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu doğrultuda küresel ölçekte ön plana çıkan en önemli gelişme Cuma günü ABD açıklanacak olan Mayıs ayı istihdam verileri olacak.

Hatırlanacak olursa geçtiğimiz hafta FED ’in 27-28 Nisan tarihli FOMC toplantısının tutanakları yayınlanmış ve üyelerin varlık alım miktarında azaltmaya gidilmesine yönelik tartışmaların başlaması gerektiğini dile getirdiklerini görmüştük. Dolayısıyla ABD’de istihdam ve enflasyona yönelik verilerin çok daha önemli bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz.

Enflasyon dataları oldukça kuvvetli gelmesinin yanında istihdam verileri beklendiği ölçüde kuvvetle değil. Örneğin Nisan TDI verisi 1 milyon beklenirken yalnızca 266 bin olarak gerçekleşmişti.

FED POLİTİKALARI...

Açıklanacak Mayıs ayı verisi bu noktada bir hayli kritik. Piyasa beklentisi 650 bin kişiye istihdam oluşturulacağı ve işsizlik oranının %5.9’a gerileyeceği yönünde. Beklenti üzeri veri, FED’in gevşek politikasının hızla sıkılaştırmaya doğru evrilmesinin önünü açacağı izlenimini kuvvetlendirecektir. Dolayısıyla TDI veri seti haftanın en önemli gündem maddesi olarak takip edilecektir.

Geçen hafta ABD’de 6 trilyon dolarlık kapsamlı bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılmasının planlandığı belirtilmişti. İlk kapsamlı bütçe teklifi ABD kongresine sunuldu. Bu konuda yaşanacak gelişmelerin piyasaları kesin olarak etkileme gücünü sahip olduğunu söyleyebiliriz.

BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Yurt içerisinde ise hafta genelinde kritik gelişmeler yaşanacak. Haftanın ilk işlem günü birinci çeyrek büyüme verisi açıklanıyor. Beklenti %6.7 oranında büyüme şeklinde. Yalnız Çarşamba günü TCMB yatırımcı toplantısı ve özellikle de Perşembe açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri bir hayli önemli… Her iki gelişme de para politikasının seyrine yönelik sinyal sunabilir.