Altın, dolar ve euro ile ilgili flaş tahmin! Yatırımcılar...

Tercihlerde neler etkili oldu?

1 - Enflasyonun yüksek seyrinin korunması döviz bazlı enstrümanlara ilgiyi canlı tuttu.

2 - Küresel bazda enflasyon kaygıları yüksek seyrediyor.

4 - Risk primi yüksek ve yüksek seyrini korumaya devam ediyor.

5 - Yatırım iklimini değiştirecek yeni bir hikâye yok.

Fiyatlardaki sert düşüş ucuzluk değildir

1 - Bir hissenin fiyatının çok sert düşmesi ucuzladığı anlamına gelmez.

2 - Hisse tavan yaptığı halde de fiyatı ucuz olabilir.

3 - Şirket karlılık ve büyümesini sürdürüyorsa, yükselmesine rağmen fiyatı ucuz kalabilir. Yatırımcıların en sık kullandığı değerleme oranı: Piyasa Değeri/Yıllık Kar (F/K); Piyasa Değeri/Özkaynak (PD/DD); Piyasa Değeri/Net Satış; Piyasa Değeri/FAVÖK. Bu oranlar hissenin mevcut işlem fiyatı ile şirketin mali verileri arasındaki dengenin ne yönde olduğuna dair ipucu verir.

4 - Şirket ortakları herhangi bir ihtiyaç olmadan hissede satış yapıyorsa fiyat düşmesine rağmen daha da düşeceği yorumu daha ağırlık bulabilecektir.

5 - Hisse senedi gerilemeye başladığı sırada daha alttan almak isteyenler satış yaparak hisse üzerinde baskıya yol açabilir.