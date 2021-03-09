Altında son durum! Tam, gram ve çeyrek altın fiyatı şu an...

Piyasalar hareketli... Altın adeta çakıldı. Altın fiyatları, 9 ay sonra ilk kez bu rakamları gördü. Ons altın fiyatlarında hızlı gerileme sonrasında hafif toparlanma eğilimi başladı. Ons altın 1700 dolar sınırında işlem görüyor.

ABD dolar ının güç kazanmasıyla birlikte uluslararası piyasalarda spot altın fiyatlarında gerileme yaşanmıştı. Toparlanma eğilimine geçen ons altın 1700 dolar direncine yükseliş çabası içine girdi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.60'a gerilemesi de ons altın fiyatlarını desteklemeye başladı.

5 Haziran'dan bu yana görülen en düşük rakam olan 1676 doları test eden ons altın saat 08:13 itibarıyla 1687 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD TEŞVİK PAKETİ ETKİLİ OLUYOR

Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini görüşmeye alacak olması da altın fiyatlarını yukarı çekmede etkili oldu. Uzmanlar ABD 10 yıllık tahvil faizinde geri çekilmenin devam etmesi halinde ons altının 1700 dolar direncini aşabileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları ons altının gerilemesine rağmen dolardaki güç kazanmanın etkisiyle 420 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın saat 08:13 itibarıyla 420.34 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde en düşük 418.1 lira, en yüksek 422.5 lira seviyesi görüldü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?