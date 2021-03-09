Altında son durum! Tam, gram ve çeyrek altın fiyatı şu an...

ABD dolarının güç kazanmasıyla birlikte uluslararası piyasalarda spot altın fiyatlarında gerileme yaşanmıştı. Toparlanma eğilimine geçen ons altın 1700 dolar direncine yükseliş çabası içine girdi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.60'a gerilemesi de ons altın fiyatlarını desteklemeye başladı.
5 Haziran'dan bu yana görülen en düşük rakam olan 1676 doları test eden ons altın saat 08:13 itibarıyla 1687 dolar seviyesinde seyrediyor.
ABD TEŞVİK PAKETİ ETKİLİ OLUYOR
Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini görüşmeye alacak olması da altın fiyatlarını yukarı çekmede etkili oldu. Uzmanlar ABD 10 yıllık tahvil faizinde geri çekilmenin devam etmesi halinde ons altının 1700 dolar direncini aşabileceğini belirtiyor.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
Gram altın fiyatları ons altının gerilemesine rağmen dolardaki güç kazanmanın etkisiyle 420 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın saat 08:13 itibarıyla 420.34 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde en düşük 418.1 lira, en yüksek 422.5 lira seviyesi görüldü.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Ons altındaki geri çekilmeler sonrası 700 lira barajının altına gerileyen çeyrek altın bugün 688 liradan alınırken 700 liradan da satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı şekilde önemli bir değer kaybı yaşayan cumhuriyet altını da 3 bin liradaki görünümünden oldukça uzaklaştı. Cumhuriyet altını bugün 2 bin 743 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 2 bin 815 lirada bulunuyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
9 Mart t 2021 tarihinde yarım altın 1376 liradan alış, 1403 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.