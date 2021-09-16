Altın dibi gördü ama... 500 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Fed'in varlık alımlarını azaltma yönünde takvim belirleyeceğine dair işaretleri ons altın fiyatlarını düşürdü. Ons Altın fiyatları dar bantta dalgalanmaya devam ediyor. Fed'in faiz artırma ihtimali ve varlık alımlarını azaltma beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor. Uzmanlar ise gram altının 492 seviyesinde kapanışlar yapması halinde yeni hedefinin 500 lira ve daha üstü kademeler olduğunu ifade etti.