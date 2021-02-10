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Altın'da ters köşe! Altın fiyatlarındaki hareketlilik kayıpları sildi!

10 Şubat 2021 Çarşamba - 9:41 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 9:41

Altında yaşanan düşüşlerin ardından, dün değerli madende fiyatlanma görüldü. Enflasyon beklentilerindeki artış altında tepki niteliğindeki yükselişleri desteklemeye devam etti. Altın fiyatları yükseliş eğilimini korurken dolardaki değer kaybına bağlı olarak son 5 günün en yüksek seviyesine yöneldi. Peki, Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 10 Şubat altın fiyatları...


Altın son 6 ayın en düşük seviyelerinden toparlandı. ABD’de teşvik paketine dair beklentilerin etkisiyle kademeli bir şekilde toparlanıyor. 3 günlük yükseliş serisinin ardından Şubat ayı başındaki seviyelere geri dönen altında yükseliş trendi devam ediyor. 
 
 
Gram altın haftanın başından bu yana yüzde 2 civarında bir yükseliş kaydetti. Doların güçlü olmaması altını destekliyor. ABD teşvik paketiyle ilgili çalışmaların hız kazanması, piyasalara biraz olsun nefes aldırdı. Bunun yanında, dünya genelinde vaka artış hızının da azalması altın fiyatlamalarına olumlu yansıyor. Altın gram cinsi, günü yüzde 1.36 değer kazancı ile tamamladı. Analistlere göre, altında yukarı yönlü ivmelenmeler görülebilir. Teşvik paketinin orta vadede altını desteklemeye devam edeceği yorumları yapılıyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 10 Şubat altın fiyatları...
 
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
 
22 AYAR BİLEZİK
 
ALIŞ: 383,57
 
SATIŞ: 384,54
 
YARIM ALTIN
 
ALIŞ: 1.342,71
 
SATIŞ: 1.378,79
 
CUMHURİYET ALTINI
 
ALIŞ: 2.793,00
 
SATIŞ: 2.835,00
 
TAM ALTIN
 
ALIŞ: 2.778,01
 
SATIŞ: 2.850,33
 
ÇEYREK ALTIN
 
ALIŞ: 673,46
 
SATIŞ: 689,39
 
GRAM ALTIN
 
ALIŞ: 419,16
 
SATIŞ: 419,25
 

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