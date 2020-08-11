Altın bugün sert fiyat hareketlerine sahne oldu! Tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu 11 Ağustos?

Küresel piyasalarda işlem gören altının onsu bugün 40 dolar değer kaybı yaşadı. Psikolojik sınır olan 2000 doların altına inen ons ile birlikte gram altında da düşüşler görüldü. Emtia piyasasının son günlerdeki en hareketli aktörü altın bugün sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Ons altının psikolojik sınır olan 2000 doların altına gerilemesiyle birlikte satışlar hız kazandı. Tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak tabir edilen altına yönlendirdi. Dünya genelinde merkez bankalarının da düşük faiz politikası nedeniyle altına olan talepte artış yaşanıyor. Ons altının 2000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yeni rekorların gelebileceği açıklamasında bulunan bazı uzmanlar bir yandan da bu seviyenin kritik olduğunu ve satışların gelmesiyle birlikte yatırımcıların büyük zarar edebileceğini belirtmişti. Ons altın bugün en düşük 1990 dolar, en yüksek ise 2030 dolar seviyesini gördü. Ons altında fark 40 dolar oldu. Buna paralel olarak gram altın fiyatları ise en düşük 469.2 lira, en yüksek 478.9 lira seviyesini gördü. Çeyrek altın 792 lira seviyesinden el değiştiriyor. Tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

11 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Gram altın / Alış:476 Lira - Satış: 477 Lira

Çeyrek altın / Alış: 777 Lira - Satış: 809 Lira

Yarım altın / Alış: 1.546 Lira - Satış: 1.618 Lira

Cumhuriyet altını / Alış: 3.099 Lira - Satış: 3.222 Lira

CANLI ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN