Altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaç lira? Sorularının yanıtları gündemde araştırılmaya başladı. Dün güne yükselişle başlayıp daha sonra dengelenen altında son durum nedir? İşte piyasalardan ayrıntılar...

Altın fiyatları her gün ilgiyle takip edilen konuların başında geliyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın 0,72% yükselişle 162,67 liradan, çeyrek altın ise 0,30% yükselişle 265,03 liradan alıcı buldu. İşte güncel durum...

Altının gram fiyatı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 161,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.326 dolardan işlem görüyor.

Altının kilogramı 162 bin 90 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 11 işlemde 10 milyon 840 bin 328,62 liralık ve 34 işlemde 30 milyon 27 bin 47,24 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 806 bin 19,21 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , Troy Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kazandı.