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Altın birden fırladı! Sürpriz fiyat...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. Altın fiyatları piyasaların kapanış saatine yakın yukarı doğru yükselişe geçti. Gram altın 500 TL'nin üzerinde haftayı kapattı. Altın yatırımcıları yeni haftada altın fiyatlarının ne kadar olacağını merak eder oldu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftayı 500 lira seviyesinin üzerinde kapattı. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 26 Haziran alış ve satış tablosu...