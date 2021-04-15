Altın, beyaz eşya, bilgisayar... Büyük indirim '4 gün 4 gece' sürecek

PttAVM'nin '4 gün 4 gece indirimi' başlıyor. Farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden ürünleri 16-17-18-19 nisan tarihlerinde indirimli fiyatlarla tüketiciye sunacağını açıkladı. 4 gün 4 gece sürecek kampanyada 25 milyonu aşkın ürün alternatifli ödeme yöntemiyle satışta olacak.PtAVM.com onlarca farklı kategoride, 25 milyonu aşkın ürün çeşidiyle her ayın 16-17-18-19'unda geleneksel olarak gerçekleştirdiği 4 gün 4 gece indirimleri için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. İndirimin yanı sıra bu günlerde hızlı kargo süreci de devreye alınacak. Yaşanan Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan kısmi kapanmadan dolayı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hızlı kargo süreçleriyle temel gıda ürünleri başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan binlerce farklı üründe satış yapılacak. Müşteriler, kredi kartına taksit imkânı, havale ya da kapıda ödeme yöntemi gibi birçok alternatifle ödemelerini gerçekleştirebilecek.

İHTİYAÇ DUYULAN TÜM ÜRÜNLERDE