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Altın almak isteyenler dikkat! Çok sert düştü...
Altın alacaklar ve almak isteyenler dikkat... Altın fiyatları yeni güne çok sert gerileyerek başladı. Geçtiğimiz hafta ons altının fiyatı 1930 dolar seviyelerinde dalgalanırken bu sabah güne 1884 dolar seviyesinde başladı. Uzmanlar ons altın fiyatının 1862 dolar seviyesine gerileyebileceğini söylüyor.
İç piyasada gram altın 464 liradan, çeyrek altın 756 liradan, Cumhuriyet altını da 3,015 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...