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Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanlar kritik seviyeyi açıkladı!
Altın fiyatları bugün tekrar hareketlendi. Dün ons altın 1910 dolar seviyesinde işlem görürken bugün tekrar 1923 dolar seviyesine çıktı. Gram altın ise dün 460 TL seviyesinde işlem görürken bugün 463 TL seviyesine çıktı. Uzmanlar ons altında 1923 dolar seviyesinin kritik olduğunu söylerken gram altının 465 seviyesinde tutunmayı başaramadığını söylüyor.
Meksa Yatırım tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: Gram altın, 465 direncimizin bu sabah yeniden test edilse de, üzerinde kalmayı başaramadı. Bu nedenle yeniden satıcılar ile 463'e kadar geriledi.