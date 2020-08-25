Altın alış satış fiyatı ne kadar? Gram altın 460 lira seviyelerinde!

Altın fiyatları, düğün hazırlığında olanlar ve altın yatırımcıları tarafından sık sık kontrol ediliyor. Anlık altın fiyatları kontrol edilerek, altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 459,7 liradan işlem görüyor. İşte altının alış satış fiyatları…

Dolar kurundaki artışa karşılık altının ons fiyatındaki düşüşle yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 457,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 459,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.080 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.933 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI

460,25

463,34

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

459,31

459,42

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.928,36

1.929,40

ÇEYREK ALTIN FİYATI

735,07

751,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.939,56

2.995,43

YARIM ALTIN FİYATI

1.465,19

1.502,31

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

255,51 TL

296,57 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

412,92 TL

428,89 TL

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

ANLIK ALTIN FİYATLARI