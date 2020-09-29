29 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.121 0.00 EURO 9,1370 0.36
USD 7,8160 0.20 ALTIN 472,510 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Altın alacaklar dikkat! Yıl sonuna kadar...

29 Eylül 2020 Salı - 9:03 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 9:17

Birçok kişi altın almak için doğru zaman mı diye merak ediyor. Uzun süre yükseliş trendinde giden altınla ilgili çok önemli bir açıklama geldi.


UBS Global Wealth Management'ın bölgesel baş yatırım yetkilisi Kelvin Tay, CNBC'ye yaptığı değerlendirme altın alma zamanı olduğunu savundu.
 
"Altını beğeniyoruz, çünkü altın fiyatının yıl sonuna kadar 2 bin dolar/ons seviyesine ulaşması büyük olasılık" diye konuşan Tay, altının ABD seçimleri ve COVID-19 salgınında istenmeyen gelişmelere karşı iyi bir hedge imkanı sunduğunu da vurguladı.
 
Tay, altın fiyatında son dönemde yaşanan zayıflığın yatırımcılara piyasaya girmeleri için çok iyi bir noktayı temsil ettiğini de öne sürdü.

ETİKETLER

altın altın ne kadar altın alınır mı altın düşer mi altın yükselir mi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.