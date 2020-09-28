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Altın alacaklar dikkat! Hareketli başladı ve bugün değişti, fiyatlar...
Altın fiyatları geçen hafta çok sert düşüşler yaşamıştı. Bugün değişti. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın bu sabah yeni güne 459 seviyesinde başlarken çeyrek altın 738 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise 1857 dolar seviyesinde dalgalanıyor. Uzmanlar altın fiyatlarının piyasada yaşanan gelişmeler nedeniyle yön belirleyemediğini söylüyor.
İç piyasada gram altın 459 liradan, çeyrek altın 738 liradan, Cumhuriyet altını da 3,060 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için nasıl değerlendirme yapıyor? İşte yanıtı...