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Altın alacaklar dikkat! Çok kritik hafta...

25 Ocak 2021 Pazartesi - 10:52 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 10:53

Yatırımcı haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını ve piyasalardaki son durumu araştırıyor. Geçen hafta ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden'ın resmi olarak görevine başlaması ve hemen ardından ABD’nin koronavirüs ile mücadele stratejisini duyurmasının ardından küresel piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Janet Yellen’ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar altının yönünü yukarı çevirmesine neden olmuştu. Geride bıraktığımız haftayı yükselişle tamamlayan ons altın yeni haftaya yatay seyirle başladı. Yatırımcı 27 Ocak Çarşamba günü FED’in açıklayacağı faiz oranı kararını takip edecek. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte 25 Ocak altın fiyatları...


Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi olarak başkanlık koltuğuna geçmesi ile ilgili gelişmeler piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Özellikle, Janet Yellen’ın konuşması değerli maden altının yükselmesine neden olmuş, piyasalar açıklamalara odaklanmıştı. Yeni haftada ekonomide FED toplantısı takip edilecek en önemli veri gündemi olarak yer alıyor. Yatırımcı FED toplantısına odaklandı. Peki, 2021 altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte 25 Ocak 2021 altın fiyatları... 
 
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
438,79 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 438,87 liradan, 2 bin 915 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 959 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
2 bin 900 liradan alınan tam altın 2 bin 975 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.401 liradan alınan yarım altın 1.439 liradan ve 703 liradan alınan çeyrek altın 719 liradan satılıyor.
 

 

25 Ocak Altın fiyatları 

Alış

Satış

 

 

 

Gram Altın

438,79

438,87

 

 

 

Ceyrek Altın

703,14

719,62

 

 

 

Cumhuriyet Altını

2.915,00

2.959,00

 

 

 

Tam Altın

2.900,46

2.975,29

 

 

 

Yarım Altın

1.401,89

1.439,23

 

 

 

Ons Altın

1.852

1.853

 

 

 

Has Altın

438,37

438,44

 

 

 

22 Ayar Bilezik

400,79

401,40

 

 

 

Altın KG (Dolar)

59.192

59.205

 

 

 

Altın KG (Euro)

72.106

72.122

 

 

 
“ALTIN İÇİN GÖRÜNÜM POZİTİF”
 
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
 
Altın fiyatları, eski Fed Başkanı ve ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen’ın açıklamalarından destek buldu. Yellen, açıklamalarında daha rekabetçi bir güç elde etmek için para politikasını kullanmayacaklarını belirtikten, doların değerinin piyasalar tarafından belirleneceğini vurguladı.
 
Bu önceki dönem düşük dolar isteyen Trump söylemlerinden farklı olsa da, aynı zamanda güçlü dolar istendiği anlamına gelmiyor ve piyasa dinamikleri doların değer kaybına işaret ettiğinden dolayı altın için pozitif. Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz.
 
 

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