Altın alacaklar dikkat! Çok kritik hafta...

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi olarak başkanlık koltuğuna geçmesi ile ilgili gelişmeler piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Özellikle, Janet Yellen’ın konuşması değerli maden altının yükselmesine neden olmuş, piyasalar açıklamalara odaklanmıştı. Yeni haftada ekonomide FED toplantısı takip edilecek en önemli veri gündemi olarak yer alıyor. Yatırımcı FED toplantısına odaklandı. Peki, 2021 altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte 25 Ocak 2021 altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
438,79 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 438,87 liradan, 2 bin 915 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 959 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
2 bin 900 liradan alınan tam altın 2 bin 975 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.401 liradan alınan yarım altın 1.439 liradan ve 703 liradan alınan çeyrek altın 719 liradan satılıyor.
25 Ocak Altın fiyatları
Alış
Satış
Gram Altın
438,79
438,87
Ceyrek Altın
703,14
719,62
Cumhuriyet Altını
2.915,00
2.959,00
Tam Altın
2.900,46
2.975,29
Yarım Altın
1.401,89
1.439,23
Ons Altın
1.852
1.853
Has Altın
438,37
438,44
22 Ayar Bilezik
400,79
401,40
Altın KG (Dolar)
59.192
59.205
Altın KG (Euro)
72.106
72.122
“ALTIN İÇİN GÖRÜNÜM POZİTİF”
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
Altın fiyatları, eski Fed Başkanı ve ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen’ın açıklamalarından destek buldu. Yellen, açıklamalarında daha rekabetçi bir güç elde etmek için para politikasını kullanmayacaklarını belirtikten, doların değerinin piyasalar tarafından belirleneceğini vurguladı.
Bu önceki dönem düşük dolar isteyen Trump söylemlerinden farklı olsa da, aynı zamanda güçlü dolar istendiği anlamına gelmiyor ve piyasa dinamikleri doların değer kaybına işaret ettiğinden dolayı altın için pozitif. Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz.