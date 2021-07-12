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Altın 525 lira olacak! Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Uzmanlardan altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Geçtiğimiz hafta pazartesi günü itibariyle günlük işlemlerde 500TL üzerini test etmeye başladı ve hafta içinde en yüksek 508TL fiyatı görüldü. Dolar/TL kurunda 8.72TL direncinin aşılması halinde gram altındaki ana yükselişin gündeme geleceğini bekliyorum ve kısa vadede 500TL altında fiyatlarda kalıcılığı pek olası görmüyorum. Ons altın tarafında da 1816 dolar üzerine bir yerleşme söz konusu olursa ve dolar/TL kurunda beklediğim sert yukarı hareketin gerçekleşmesi halinde gram altında 525TL üzerindeki hareketlerin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 500 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Beklentisinin dolar endeksinde beklenen ana trend yükselişinin 2022 yılına sarkması yönünde olduğunu belirten Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Bu senaryo dahilinde de ons altın fiyatının zayıf dolardan destek bulmasını ve 1816 dolar ile 1849 dolar seviyelerini aşması halinde 1900 dolar testini yeniden yapmasını bekliyorum” dedi.