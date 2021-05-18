Altın 500 lirayı geçti! Altın kaç lira olur, uzmanlar açıkladı...

Altın, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya’nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte son üç ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki düşüşle birlikte 500 TL sınırına geriledi.
Hindistan’daki bazı köylerde salgından dolayı ailecek ölümler yaşanırken birçok insan ise krizin resmi rakamların gösterdiğinden daha büyük olduğunu söylüyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,61 seviyesinde başladıktan sonra kademeli bir yükselişle yüzde 1,64’e ulaştı.
Ons altın fiyatı
Ons altının 50 günlük hareketli ortalaması yönünü yukarı çevirerek 100 günlük hareketli ortalamayı kesmeye doğru ilerliyor. Böyle bir kesişim, piyasalarda yükseliş eğiliminin güçleneceği şeklinde yorumlanıyor.
Haftaya 1.845 dolar seviyesinden başlayan ons altın, salgının ekonomik toparlanmayı bir süre daha etkileyeceğine dair endişelerle 1.873 dolara kadar tırmandıktan sonra 1.868 dolar civarında işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte 500 TL’nin üzerini gören gram altın, dolar kurundaki düşüşün küresel altın fiyatlarındaki yükselişten ağır basmasıyla yeniden 500 TL sınırında işlem görüyor.
Altın gözünü 600 liraya dikti
Piyasa uzmanları gram altının uzun vadede 600 liraya kadar çıkabileceğini ifade etti.