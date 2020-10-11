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Altı kez 'İyi akşamlar' dedi!

Altı kez 'İyi akşamlar' dedi! Bir doğum günü yemeğine katılan Seda Sayan, mekan çıkışı gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.
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