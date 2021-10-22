Altay tankları için kritik gelişme! Türkiye ile Güney Kore imzayı attı...

Güney Kore 'deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ile görüştü.

Güney Kore ile imzalanan niyet sözleşmesini yorumlayan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz "Henüz bir alım kararı verilmiş değil. Testlere tabi tutulacak yeterli sayıda güç grubunun (motor + transmisyon) Türkiye'ye 2022 yılında gelmesi bekleniyor. Devamında da test sürecinin azami 8-12 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Eğer testlerin sonucu olumlu bulunursa, diğer şartlarda da anlaşılırsa BATU güç grubu hazır olana kadar yetecek sayıda tank için alım yapılacak. Bu arada Güney Kore güç grubu ile üretilecek Altay tanklarında uyumluluk amacıyla minör değişiklikler de yapılması gerekecek." dedi.

Türkiye'nin Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı Altay T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditleri dikkate alarak geliştirilmiş olan pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşturulan, çepeçevre zırh koruması ile muharebe alanlarında şimdiye kadar görülen en gelişmiş korumaya sahip ana muharebe tankı olacak.

Muharebe sahasının en güçlü tank tehditlerine ve en gelişmiş güdümlü anti-tank füzelerine karşı etkin pasif zırh korumasının yanında, özellikle RPG tehditlerine karsı yeni nesil reaktif zırh (ERA) ve kafes zırh ile tüm anti-tank roket ve güdümlü füzelerine karsı 360 derece koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi de Altay T1 Ana Muharebe Tankı'na entegre edilerek tüm koruma sistemi güncellendi.

ALTAY'A KAZANDIRILAN İLAVE ÖZELLİKLER

Altay T1 konfigürasyonuyla kazandırılan ilave özellikler arasında güdümlü anti-tank füzelerine karşı çepeçevre koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi bulunuyor. Bu kapsamda tankta, kulenin dört köşesine eklenen Aktif Koruma Sistemi Radarları, Aktif Koruma Sistemine entegre Lazer Uyarı Sensörleri, kule tavanına yerleştirilen Aktif Koruma Sistemi Lançerleri yer alacak.

Arttırılmış zırh koruması için gövde yanlarına yerleştirilmiş reaktif zırh (ERA) paketleri, koruma seviyesi arttırılmış kule üstü zırhları, anti-tank roketlerine karşı koruma sağlayan kafes zırhlar kullanılacak.

Altay T1'de ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi yer alacak.

Modern muharebe koşullarında çok kritik roller üstelenecek olan Altay 3+ Nesil Ana Muharebe Tankı, yüksek teknoloji silah sistemleri sayesinde sağlayacağı üstün ateş gücünü, gelişmiş atış kontrol sistemleri ile en yüksek isabet oranlarıyla son kullanıcılarının hizmetine sunacak. Mürettebatın korunması, yeni nesil hibrit koruma sistemleriyle sağlanacak. Bu sayede manevra kabiliyeti, çeviklik ve beka optimize edilecek.