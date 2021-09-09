Altay Spor Kulübü kripto parası Altay Token ne zaman çıkıyor? Altay Token ne kadar?

10 Ağustos'ta 531 milyon dolar piyasa değerine ulaşarak rekor kıran fan tokenlar, kısa süren düşüşün ardından yeni projelerle tekrar yükselişe geçti. Türkiye'de de önemli bir karşılık bulan fan token projelerine bir yenisi Altay Spor Kulübü'nden geldi. Kripto para borsası ICRYPEX'in geliştirdiği ALTAY TOKEN ön satışa sunulacak. Peki, Altay Spor Kulübü kripto parası Altay Token ne zaman çıkıyor? Altay Token ne zaman satışa sunulacak? Altay Token fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Dünya genelinde kullanılabilir 28 fan token’ın toplam piyasa değeri 491 milyon dolar ı aştı. Spor kulüplerinin taraftarlarıyla yeni nesil etkileşim kurmak ve gelir modeli yaratmak için başvurduğu taraftar tokenlara Altay Spor Kulübü'nün ALTAY TOKEN da ekleniyor.

ALTAY TOKEN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? İŞTE ALTAY TOKEN FİYATI

Kripto para borsası ICRYPEX işbirliğiyle geliştirilen Altay Token, 0,80 TL üzerinden 13 Eylül'de ön satışa sunulacak.

Yapılan açıklamada ön satışın 16 Eylül’de tamamlanmasıyla birlikte 17 Eylül’de gerçekleşecek halka arzda ALTAY TOKEN’ın fiyatının 1,00 TL olacağı belirtildi.

HER KAZANILAN MAÇTA ALTAY TOKEN YAKILACAK

Ethereum tabanlı bir “Utility Token” olan ALTAY TOKEN 'ın bir bölümünün kulübün her başarısının ardından yakılacağını belirten ICRYPEX CEO ’su Gökalp İçer, “Eylül ayında ön satışa sunacağımız ALTAY TOKEN 'ın toplam arza ulaşabilmesi için 25 yıllık bir süre gerekiyor. Her yıl, kilitli olan ALTAY TOKEN yüzde 2,5’inin kilidini kaldırarak dolaşıma alacağız. Bu arz sürecinde kulübün kazandığı her maçın ardından belli miktarda ALTAY TOKEN’ı kalıcı olarak dolaşımdan çıkaracağız. Böylece arzı azaltarak ALTAY TOKEN'ın değerini artıracağız. Bu sezon lige güzel bir başlangıç yapan Altay'ın başarıları devam ettikçe yakılan token sayısı da hızla artacak. Altay’ın şampiyon olması durumunda ise 1 milyon adet ALTAY TOKEN yakmayı planlıyoruz” dedi.

RAKAMI ARTIRMA KONUSUNDA TARAFTARIMIZIN GÜCÜNE İNANIYORUZ

Altay’ı yarınlara daha güvenli bir şekilde taşıma yolunda önemli bir anlaşma olduğunu belirten Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise “107 yılı geride bırakan, Türk futbolunun en köklü kulübü Büyük Altay, bugün büyük tarihine yakışır bir anlaşma imzalıyor” vurgusu yaparak, “Göreve geldiğimizden bugüne kadar ekonomik yöndeki en büyük hedefimiz; kalıcı gelir kaynakları yaratmak ve böylelikle kulübümüzü yarınlara daha güvenli bir şekilde taşımaktı. ALTAY TOKEN ile kulübümüze 25 yıllık dönem içerisinde kalıcı ve önemli bir gelir modeli yaratacağız. Rakamı katlayarak artırmak konusunda taraftarımızın ve destekçilerimizin gücüne inanıyoruz” diye konuştu.

Tüm Avrupa ’da olduğu gibi ülkemizde de futbol gelirlerinin pandemi nedeniyle son dönemde büyük bir değişim gösterdiğini ifade eden Altay Başkanı, “26 Ocak 2021’de yayınlanan Deloitte raporu, Avrupa’nın en büyük 20 kulübünün toplam cirosunun, pandemi döneminde yüzde 12’ler seviyesinde gerilediğini gösteriyor. Naklen yayın gelirlerinde de 600 milyon Euro’luk bir düşüş var. Yaşanan olağanüstü durumlar, kulüplerin gelir kalemleri arasında gelgitler yaratabiliyor. Bu noktada biz yöneticilerin somut, akılcı ve kalıcı gelir kaynakları yaratması, taraftar sayısın artırması, coğrafi yayılımı ilke edinmesi, aidiyet duygusunu artırması, sürdürülebilir başarı odaklı olması, marka değerini yükseltmesi, dijital mecraları daha etkin kullanacak organizasyonları kurması, farklı iş birlikleri geliştirmesi, yenilikçi olması ve pazarlık gücünü yükseltmesi gerekiyor. Tüm bunları ötesinde kulüp yönetimleri, gelir fırsatlarını da akılcı şekilde kullanmalı. ALTAY TOKEN’ı bu açıdan kulüp tarihimiz açısından önemli bir gelir fırsatı gözüyle değerlendiriyoruz. Umarım pandeminin hızının azalmasıyla birlikte bu günler geçecek ve Deloitte raporundaki gibi “Bu dünyada ateşi düşmeyecek tek hastalık futbol tutkusudur” sözü yine gerçekliğini gösterecek. Büyük Altay da her zaman futbolun en önemli aktörü olarak kalmaya devam edecek” yorumu yaptı.

TARAFTAR VE KULÜP ARASINDA ETKİLEŞİMİ ARTIRACAK

Altay Token'ın kullanım alanlarıyla ilgili de bilgi veren Gökalp İçer, "ALTAY TOKEN, teknik ekip ve sporcularla taraftarın tanışabileceği etkinliklerde, tesislere düzenlenen gezilerde, forma çekilişi gibi özel kampanyalarda ve kulübün var olduğu diğer tüm alanlarda kullanılabilecek. ALTAY TOKEN, kulüp ve taraftar arasındaki etkileşimi farklı bir boyuta taşıyacak. Blockchain alanındaki yetkinliğimiz ve tecrübemizle 107 yıllık geçmişe sahip Altay'ın dijital gelecekte yerini alması için geliştirmelerimiz ise devam edecek" ifadelerini kullandı.

17 EYLÜL'DE ALIM SATIM İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

Ön satış sürecinin bitmesiyle birlikte ICRYPEX üzerinden alım satımların başlayacağını söyleyen ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer, "13 Eylül'deki ön satış sürecinin 16 Eylül’de tamamlanmasının ardından 17 Eylül'de de ALTAY TOKEN’ı alım satım işlemlerine açacağız. Kullanıcılarımız sürecin başlamasıyla birlikte diledikleri gibi işlem yapabilecek. Ön satış sürecinde avantajlı fiyatlarla satın alınan token’lar ise 90 günlük kilit süresinin ardından alım satım işlemlerine açılacak." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.