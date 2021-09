Altay Spor Kulübü kripto parası Altay Token ne zaman çıkıyor? Altay Token ne kadar?

ALTAY TOKEN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? İŞTE ALTAY TOKEN FİYATI

Kripto para borsası ICRYPEX işbirliğiyle geliştirilen Altay Token, 0,80 TL üzerinden 13 Eylül'de ön satışa sunulacak.

Yapılan açıklamada ön satışın 16 Eylül’de tamamlanmasıyla birlikte 17 Eylül’de gerçekleşecek halka arzda ALTAY TOKEN’ın fiyatının 1,00 TL olacağı belirtildi.

HER KAZANILAN MAÇTA ALTAY TOKEN YAKILACAK

Ethereum tabanlı bir “Utility Token” olan ALTAY TOKEN 'ın bir bölümünün kulübün her başarısının ardından yakılacağını belirten ICRYPEX CEO ’su Gökalp İçer, “Eylül ayında ön satışa sunacağımız ALTAY TOKEN 'ın toplam arza ulaşabilmesi için 25 yıllık bir süre gerekiyor. Her yıl, kilitli olan ALTAY TOKEN yüzde 2,5’inin kilidini kaldırarak dolaşıma alacağız. Bu arz sürecinde kulübün kazandığı her maçın ardından belli miktarda ALTAY TOKEN’ı kalıcı olarak dolaşımdan çıkaracağız. Böylece arzı azaltarak ALTAY TOKEN'ın değerini artıracağız. Bu sezon lige güzel bir başlangıç yapan Altay'ın başarıları devam ettikçe yakılan token sayısı da hızla artacak. Altay’ın şampiyon olması durumunda ise 1 milyon adet ALTAY TOKEN yakmayı planlıyoruz” dedi.